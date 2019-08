Tatuagem de amor com erros de português viraliza nas redes sociais

Tatuagem com erros de português viraliza na internet | Foto: Divulgação

A foto de uma tatuagem romântica feita na perna de uma mulher, em São João do Meriti, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, viralizou nas redes sociais. Se trata de uma frase escrita da coxa até o tornozelo, e que possui diversos erros de português.

“Douglas com você, o meu mundo e melhor” é o que está escrito na perna da mulher. Porém, com a vírgula errada, o certo seria logo após “Douglas” e sem o acento agudo no “é”.

A tattoo chamou atenção e gerou vários comentários zoando a mulher. “Coragem, porque noção não tem”, afirma a responsável pelo tuíte original, que diz também que a tatuagem foi feita pela prima dela. “É muita tinta para um Douglas só”, escreveu um internauta. “O Douglas tem a obrigação de honrar essa tatuagem”, disse outro.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Youtuber de seis anos compra mansão de R$30 milhões