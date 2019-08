Vídeo: fã de Sandy e Junior diz que foi demitido após faltar trabalho

O que você faria pelo seu ídolo? Bom, o estudante de jornalismo Lucas Diniz, de 29 anos, viajou do Rio de Janeiro até São Paulo para assistir a participação de Sandy e Júnior no "Altas Horas". A história até aí parece um ato corriqueiro de um fã, só que o jovem foi demitido após seu chefe descobrir que ele mentiu para estar lá.



De acordo com Lucas, ele foi todo de preto para atração, que é gravada em uma terça-feira, para não ser notado, mas sua emoção chamou a atenção de Serginho Groiman. "Teve um momento que o Serginho Groisman chegou perto de mim, apontou e disse 'você está ganhando o choromêtro', e eu realmente estava muito emocionado. Mas eu não era o único, o estúdio transbordava amor, porém com esse destaque todo, alguns colegas de trabalho me viram no programa e comentaram no grupo do Whatsapp da empresa. Meu chefe ligou os pontos e o pior aconteceu: fui demitido", relatou.

Ainda de acordo com o estudante, a relação com o chefe já estava estremecida após ele comprar um ingresso para o show da dupla durante o expediente. "Fiquei tão eufórico, que gritei no meio do escritório, 'CONSEGUI!'. No início ele riu, mas depois disse: - 'Não acredito que comprou ingresso de Sandy e Junior no meio do expediente'. E desde então nossa relação havia se enfraquecido. Foram meses tensos. Mas quando se trata de sonhos a gente corre atrás, né?", continuou.

Veja o vídeo:

Fã é demitido após faltar trabalho para ver Sandy e Junior em programa de televisão | Autor: Divulgação

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Youtuber de seis anos compra mansão de R$30 milhões