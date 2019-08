Engenheiro diz ser o criador do VAR e pode proibir uso do sistema

Boliviano afirma ser o criador do VAR | Foto: Divulgação

O engenheiro boliviano Fernando Mendez Rivero entrou com ação na Justiça contra a CBF em razão do uso do VAR (Árbitro de Vídeo). Ele alega ser o responsável pela invenção do sistema, em 2005, e solicita que a entidade brasileira apresente provas do registro da criação do VAR no Brasil.

A CBF argumenta que o sistema que deu origem ao VAR partiu da ideia do brasileiro Manoel Serapião Filho . Ele teria sugerido o uso da tecnologia no futebol há mais de duas décadas, segundo a entidade.

Rivero é representado pelo advogado Lincoln Augusto Gama de Souza, que deve entrar com pedido de danos morais, indenização e até suspensão do VAR no Brasil, caso a CBF não apresente os registros solicitados pelo boliviano. Neste caso, o engenheiro pode pedir reparação de aproximadamente US$ 500 mil.

Fernando Mendez Rivero já havia se manifestado sobre ser o inventor do VAR no ano passado, quando exigiu que a Fifa não “roubasse sua propriedade intelectual” . Na época, Rivero disse que queria US$ 500 mil dólares por cada entidade que utilizasse o árbitro de vídeo em suas respectivas competições. Assim, de acordo com seus cálculos, o valor total de indenização seria na casa dos US$ 100 milhões.

