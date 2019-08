Avô transmite sífilis e HIV para neto de 7 anos durante estupros

Um laudo médico comprovou que um menino de 7 anos, estuprado pelo namorado da avó, foi infectado por sífilis e cancro mole, o laudo apresentou ainda um começo de HIV/Aids. O suspeito tem 55 anos.

O garoto passou por cirurgia de reconstrução anal. A denúncia foi feita pela mãe do menino, no dia 10 de junho, depois que percebeu que o filho apresentava lesões no ânus e defecava sangue.

Detalhe, a própria mãe da criança, G.C.H. 30, também foi abusada sexualmente quando tinha 9 anos pelo mesmo suspeito.

A Justiça decretou a prisão temporária do aposentado que reagiu à prisão e tentou pular da viatura em movimento, ao ser preso na tarde de segunda-feira (29). Ele negou o crime.

À polícia, familiares contaram que Francisco andava nu pela casa. A mãe do menino confirmou que, por algumas vezes, teve que deixar o filho na casa do homem, por ter que trabalhar.

Ao ser ouvido pela equipe multidisciplinar da Delegacia Espec. de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Deddica), a criança confirmou que teria sido abusada pelo avô.

“O meu avô colocou o piu-piu no meu bumbum”, revelando que os abusos aconteciam no banheiro da casa. Disse ainda que tinha medo dele e que sentia muita tristeza. O delegado pediu a prisão que foi decretada pelo juiz da 14ª Vara da Capital.

