Morre bebê de 10 meses que teve crânio perfurado por prego

Morreu na tarde desta quarta-feira (31), o bebê de 10 meses que teve a cabeça perfurada por um prego. A criança, identificada como Wallace Martim dos Santos, foi atingida quando estava no colo da mãe dentro de um carro, na Rua José Montenegro de Lima, em Paciência, na Zona Oeste do Rio.

O fato aconteceu na terça-feira (30). Segundo relato dos familiares, o objeto teria partido de uma pistola usada para fixação de gesso.

O menino seguiu para a UPA de Paciência e depois foi transferido para o Hospital Pedro II, em Santa Cruz. Uma tomografia computadorizada revelou que o objeto ficou alojado na cabeça dele. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o bebê passou por uma cirurgia nesta madrugada. No entanto, não resistiu aos ferimentos e faleceu nesta tarde.

"Devido à área do cérebro atendida, os neurocirurgiões consideraram não ser possível neste momento a retirada do projétil", a secretaria informou.

A mãe relatou aos médicos que o carro estava parado, quando ela escutou um estouro em um dos vidros traseiros do veículo. Ela viu que o filho estava sangrando e o levou até a UPA Paciência. A mulher disse que não tinha ninguém na rua no momento em que o automóvel foi atingido.

De acordo com as primeiras informações, o objeto teria partido de uma obra, que está sendo feita na região onde o carro estava. O pai da criança ainda tentou achar alguém no local.

"Ele parou o carro para buscar celular na oficina de um amigo, quando a mãe ouviu um forte estampido, olhou para a criança e ela estava sangrando", disse a tia do bebê, Juliana Guteman.

Policiais militares do 27º BPM (Santa Cruz) foram acionados e estiveram no local. O caso é investigado pela 36ª DP (Santa Cruz) e seguirá para a 35ª DP (Campo Grande).

"O caso foi registrado como tentativa de homicídio e os pais do bebê foram ouvidos", informou a Polícia Civil

