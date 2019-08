De presídio, criminosos comandam sequestro com resgate de R$ 300 mil

A polícia investiga o sequestro de uma criança de 7 anos na Região Metropolitana de Minas Gerais. Na última quinta (8), o Site Estado de Minas divulgou que quatro homens e dois adolescente foram presos por suspeita de participação no crime, que durou aproximadamente 18 horas. Para libertar a vítima, os criminosos exigiam o pagamento de R$ 300 mil.

Conforme a polícia, a principal suspeita é que o crime tenha sido comandado de dentro da Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem. As investigações em torno do crime, que ocorreu no dia 19 de julho, só foram divulgadas ontem pela Polícia Civil.

No dia do sequestro, por volta de 8h, dois homens surpreenderam a empregada doméstica enquanto ela retirava o lixo da casa. Com uma submetralhadora e uma garrucha, eles entraram na residência. Foi por volta de 10h que o empresário do ramo imobiliário, pai da criança, chegou em casa. Por volta das 11h, a criança e a mãe chegaram.

Na ocasião, a família ficou rendida por seis horas. Por volta de 12h, os sequestradores deixaram a residênciq em um carro Renault Logan levando a criança para um cativeiro em Pequi, a 40 km de Florestal. "Lá, os bandidos exigiram - mediante grave ameaça - a quantia de R$300 mil. Ela foi mantida refém por, aproximadamente, 20 horas", explicou o delegado Marcus Vinícius do Departamento Estadual de Operações Especiais (Deoesp).

Após horas de pânico e uma longa negociação com a polícia, a criança foi liberada em um ponto de ônibus, próximo a um trevo, em Pará de Minas. Nenhum dinheiro foi levado.

O que chama a atenção é que, segundo a PC, a coordenação do sequestro e condução das negociações ficou à cargo de um homem que cumpre pena na Penitenciária Nelson Hungria. Além dele, há a suspeita de que outro detento foi responsável por conseguir o veículo que foi utilizado no sequestro. "Essa dupla é considerada a mandante do crime de extorsão mediante sequestro", completou o investigador. Trata-se de Daniel Augusto Cypriano e Thiago Rodrigues Ribeiro.

Ele explica que a família foi vítima do sequestro devido alto poder de compras. "A elevada capacidade financeira da família chamou a atenção dos bandidos", explicou. O pai da criança movimenta altas quantias por se tratar de um empresário no ramo de imóveis na cidade. "Sabendo disso, os bandidos começaram a monitorar a rotina da família (...) Inclusive, tentaram praticar o sequestro 15 dias antes do ocorrido", acrescentou.