Traficante 'PT', um dos líderes do CV, é preso após denúncia

PT foi preso em casa em flagrante | Foto: Divulgação

O traficante Patrick Diego Costa de Oliveira, conhecido como "PT", foi preso esta semana após denúncia anônima. Segundo a polícia, Patrick é um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho - uma das maiores organizações criminosas do país. As informações são do site "O documento".

Conforme informações repassadas na denúncia, o homem participava, junto com outros traficantes, de uma reunião em uma favela.

Segundo a polícia, PT foi preso em casa em flagrante. Ele dormia com uma pistola calibre 45 com numeração suprimida.

Na denúncia, informantes relataram que, na noite de terça-feira (6), aconteceria uma reunião de lideranças de traficantes do Comando Vermelho na Favelinha, em Boaçu, dentre eles, os suspeitos de serem chefes nas comunidades do Boaçu, Lodial, Lagoa, Porto do Rosa.

A denúncia informava a presença dos traficantes conhecidos como Branco, Dimaria, Coringa, PT (preso), Gordinho, Gerson, Jacaré, Washington, Titio avô e do chefe do Complexo do Salgueiro, na reunião.

O endereço do traficante PT , na favela da Lodial, também foi apontado, onde os policiais conseguiram prendê-lo. O traficante não teve tempo de reagir, segundo policiais civis. Ele imediatamente confessou que a arma era sua e que era integrante do tráfico de drogas.

O traficante ainda indicou, segundo a polícia, onde estavam anotações de contabilidade do tráfico, celulares, uma máscara e dinheiro pertencentes ao tráfico.

Contra ‘PT’ havia um mandado de prisão expedido por condenação a três anos de prisão, pelo crime de tráfico de drogas e condutas afins e associação para o tráfico. Ele também estava na condição de evadido do sistema penitenciário, desde 9 de agosto de 2017, quando saiu no benefício do regime semiaberto, do Instituto Penal Edgard Costa, e não retornou à unidade prisional.