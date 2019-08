Homem trans engravida para realizar sonho de ter filhos

São Paulo- Um casal do interior de São Paulo está a espera da primeira filha após Frank Teixeira, homens trans, engravidar para realizar o sonho do casal. Eles já estão junto há seis anos. Frank de 27 anos, é transsexual e trabalha como auxiliar de produção e sua companheira, Taris de Souza, de 38 anos, é professora. A filha do casal se chamará Antonella e deve nascer (19) de setembro deste ano após uma cesariana.

História

Taris tentou engravidar 11 vezes em 2018 por meio de inseminação caseira, quando o sêmen é injetado no útero através de uma seringa por um médico, mas o método não estava dando certo.

"Fui na emoção de realizar o sonho. Não parei para pensar, fui ver só depois. Eu falei: ‘Vou tentar para não falar depois que não tentei’, mas nem esperava que desse certo e foi de primeira. Fui impulsivo, mas não tinha como voltar atrás", brincou Frank.

Eles já tentaram adoção, mas Taris disse temer não ter estrutura emocional para lidar caso a criança quisesse procurar os pais biológicos.

No início da gravidez Taris afirmou que teve receio por Frank. "Meu maior medo era o emocional dele, porque, como tinha a aparência masculina, tomava hormônio e tinha barba, eu fiquei com receio de ele 'surtar'. A maternidade é uma coisa muito feminina, o aumento dos seios e a produção do leite. Me preocupei com isso", afirmou a professora.

Por conta do custo Frank não estava tomando os hormônios masculinos há seis meses e isso ajudou o casal. "Um dia ele viu que estava no período fértil, combinou com o doador e resolveu fazer nele mesmo", disse Taris.

Frank admitiu que não é fácil mesmo recebendo o apoio total da família e amigos. "Eu não me olho no espelho, é difícil. É um negócio que passa rápido e nem comprei roupas. Não é meu número, nem meu estilo. Só vou renovar o guarda-roupas depois", contou o auxiliar de produção.

Após o período de amamentação Frank pretende fazer uma mastectomia, retirada das mamas, e voltar o tratamento com hormônios masculinos.