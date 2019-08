Cantor sertanejo é assassinado com mais de 10 tiros no Espirito Santo

O cantor Wagner Pinto Prates foi morto a tiros próximo a um bar, localizado na cidade de Cariacica, no estado do Espirito Santo. De acordo com testemunhas, foram feitos cerca de 10 disparos contra o cantor.

De acordo com testemunhas, na cena no crime, dois homens chegaram de moto ao estabelecimento onde Wagner estava. O ocupante da garupa executou os disparos, sem que houvesse aviso prévio, nem chance de defesa para o cantor.

Até o momento não foi divulgado o que teria motivado o crime. Após receber os primeiros tiros, Wagner teria questionado os criminosos sobre a causa de estarem atirando contra ele, mas não obteve resposta.

O cantor sertanejo chegou a caminhar por alguns metros na rua onde o crime aconteceu, mas acabou caindo.

A ambulância do serviço médico de urgência foi acionada para prestar socorro à vítima, mas quando a equipe chegou, o artista já estava sem sinais vitais.

Na hora do crime, Wagner estava conversando com alguns amigos, que não puderam reagir para salvar o cantor.

Ainda não há pistas sobre a motivação do assassinato.