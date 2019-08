Homem é preso após agredir a esposa no meio da rua

O fato aconteceu na Rua Dezesseis de Março, no Centro de Petrópolis, na região Serrana do Rio de Janeiro. | Foto: Divulgação

Brasil - Após agredir a companheira com uma sequência de socos no rosto de cabeça, no meio de rua, na última sexta-feira (9), Marcelo Bernardo, foi preso, ontem, domingo (11), acusado de agredir fisicamente a esposa. O fato aconteceu na Rua Dezesseis de Março, no Centro de Petrópolis, na região Serrana do Rio de Janeiro. O caso, foi filmado por câmeras de segurança registraram as agressões. A informação foi divulgada, na tarde desta segunda-feira (12) pelo Porta G1. .

Segundo o Portal, as imagens registraram o casal conversando enquanto caminhava. De repente, o homem vai para cima da vítima e acerta uma sequência de cinco socos no rosto dela. Em seguida, ele sai caminhando normalmente, enquanto que algumas pessoas se aproximam para socorrer a companheira dele.

Com base em diligências e análise das imagens de câmeras de segurança, a Polícia Civil do Rio de Janeiro conseguiu na Justiça a prisão preventiva do acusado. Ele responderá pelo crime de lesão corporal qualificada.

A mulher teve lesões no rosto, além de fratura no nariz e no braço. Ela está internada em um hospital particular do município. De acordo com informações da filha da vítima, o casal estava junto desde o início do ano e, há cerca de um mês, ele começou a praticar violência psicológica, ter ataques de ciúmes e agredir a companheira verbalmente.