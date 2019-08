"Peguei o rosto dela na mão, botei na sacola e corri," diz namorado

Internada no Hospital da Restauração, em Recife (PE), desde o último domingo (11), quando teve o couro cabeludo e parte da pele do rosto arrancado em um kart, Débora Steffany Dantas de Oliveira, 19, está se recuperando do acidente e teve seu estado de saúde divulgado como estável.

"Do ponto de vista clínico, a paciente se encontra estável e internada na UTI adulto para cuidados clínicos mais reservados", indica um documento do hospital divulgado na última quarta-feira (14).

A família

No momento do acidente, que aconteceu em uma pista de kart em um estacionamento de um hipermercado da rede Walmart, ela estava ao lado do microempresário Eduardo Tumajan, seu namorado, que deu declarações bem impactantes sobre o fato à imprensa.

"Foi um negócio muito rápido. A gente estava no kart, eu dei a primeira volta e vi que o carro dela parou. Quando eu ia ultrapassar, achei que ela tinha batido. Quando eu parei, ela estava com daqui (da testa) para cima todo cortado. Eu peguei o rosto da minha namorada na minha mão, botei em uma sacola e corri", disse.

Recentemente, em uma foto divulgada no Instagram, a jovem apareceu já na enfermaria com a pele restaurada, mas com o rosto ainda muito inchado. Em entrevista ao portal UOL, o namorado disse que a jovem foi "destruída".

A pista de kart, administrada pela Adrenalina Kart Racing, foi interditada na segunda-feira (12) pelo Procon do estado de Pernambuco.