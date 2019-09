Homem mata sobrinho na frente de esposa grávida em Mato Grosso

Um motoboy de 25 anos, identificado como Juliano Inocêncio Sanches, foi morto com golpes de faca durante uma briga com o próprio tio, na madrugada desta quinta-feira (22), em Sinop, no Mato Grosso.

Segundo o site "Popular", esposa da vítima relatou à polícia que tio e sobrinho começaram a discutir e, em seguida, partiram para luta corporal. Quando o tio pegou uma faca e acertou várias vezes no sobrinho. A esposa de Juliano está grávida de 8 meses e tentou separar os dois, mas ambos continuaram a briga.

A Polícia Militar foi acionada e no local encontrou o corpo de Juliano no chão ensanguentado. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionada e constatou a morte do rapaz.

O suspeito, que é tio da vítima e foi identificado como Nilson Luiz dos Santos, de 34 anos, está detido na delegacia.