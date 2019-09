Ônibus cai de viaduto no Rio de Janeiro e deixa 14 feridos

Pelo menos 14 pessoas ficaram feridas após ônibus cair de um viaduto, na Estrada Marechal Alencastro, em Deodoro, na Zona Norte do Rio de Janeiro . O acidente ocorreu por volta das 21h de segunda-feira (26), com veículo da Viação Nossa Senhora da Penha, que fazia a linha 555, que liga o município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, ao Méier, na zona norte do Rio.



O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro às vítimas. De acordo com a corporação, três pessoas tiveram apenas escoriações leves e foram atendidas no local, sendo liberadas em seguida.

O outros 11 passageiros foram conduzidos para os hospitais Albert Schweitzer, em Realengo, Carlos Chagas, em Marechal Hermes e Getúlio Vargas, na Penha. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles, mas se sabe que nenhuma das vítimas corre risco de morrer.

Devido ao acidente, a pista sentido Nilópolis da Estrada Marechal Alencastro, foi interditada na altura da Estrada São Pedro de Alcântara. A via só foi liberada por volta das 4h30 desta terça-feira (27).

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. A Viação Nossa Senhora da Penha informou que vai prestar auxílio às vítimas e que está à disposição das autoridades para a apuração dos fatos.