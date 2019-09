'Batman' de festas infantis é condenado por estuprar menina de 13 anos

Rio Branco- Um homem, de 55 anos, que se fantasiava de Batman para eventos e festas infantis na cidade de Rio Branco , no Acre, foi condenado à prisão pelo estupro de uma menina de 13 anos.

Valdemar Queiroz, que já tinha passagem pela polícia, cometeu o crime no fim de 2018, quando abordou uma menina que voltava sozinha da escola para casa. Com uma faca, ele obrigou a vítima a embarcar no carro dele e a levou para um motel.

O homem já estava preso de forma preventiva, mas a sentença, publicada no Diário Oficial do Acre nesta quinta-feira, (29), foi de 13 anos e cinco meses de prisão sem direito a recorrer em liberdade.