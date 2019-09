Menina espera dois dias para retirar moeda do esôfago

Uma menina de seis anos, identificada como Ashley Lavínia Linhares teve que ficar dois dias com uma moeda de R$ 0,50 entalada no esôfago. A espera para fazer o exame de endoscopia durou mais de 48h, mas o objeto foi retirado neste sábado (31) com procedimento que levou apenas 10 minutos. As informações foram repassadas pela família da criança , que vive em Guarujá, no litoral de São Paulo.

Ashley estava internada no Pronto Socorro Dr. Matheus Santamaria desde a última quinta-feira (29). Como a unidade não faz exames de endoscopia, a menina permaneceu até este sábado sem poder comer nem beber, à espera de uma transferência para a Santa Casa de Santos, no município vizinho.

Ashley engoliu a moeda enquanto brincava. | Foto: Arquivo Pessoal

A tia de Ashley, Francyne Ribeiro Costa, 20, contou à imprensa local que a família precisou brigar muito na porta do hospital para que arranjassem uma vaga para sua sobrinha.

Francyne relatou que a criança engoliu a moeda, na noite da última quarta-feira (28), enquanto brincava de colocar o objeto na boca. Segundo a tia, Ashley foi dormir sem contar o ocorrido à família, que só descobriu no dia seguinte o que tinha acontecido. A menina foi levada ao Pronto Socorro às pressas, onde o exame de raio-x revelou que a moeda estava presa no esôfago.

De acordo com a tia, Ashley está bem e já está liberada para comer, mas deve ficar internada por mais um dia por precaução. A família prometeu redobrar os cuidados para garantir que a menina fique longe de moedas.