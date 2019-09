Segurança é condenado a 45 anos de prisão por estupro e morte de jovem

| Autor:

O segurança acusado de matar a estudante Rayane Paulino, de 16 anos, foi condenado pela Justiça. O crime aconteceu após a jovem aceitar uma carona em outubro do ano passado, na Grande São Paulo. O julgamento durou sete horas, e a pena para o segurança Michel Flor da Silva foi de 45 anos e 4 meses de prisão.

Rayane desapareceu na madrugada do dia 21 de outubro de 2018, quando decidiu sair de uma festa em um sítio, proxímo a Mogi das Cruzes. A jovem fez parte do trajeto a pé, e depois pegou um uber até a rodoviária mais próxima, onde conheceu Michel, que estava trabalhando no local como segurança. Ele ofereceu carona para Rayane e os dois saíram de carro, o corpo da jovem foi encontrado em um matagal, uma semana depois.

O segurança foi preso no mesmo mês, e confessou que matou Rayane depois de uma discussão, porém negou que a teria estuprado, alegando que a relação sexual foi consentida. Porém para a polícia, não faltam indícios de que ela foi estuprada.

Michel foi condenado pelos crimes de homicídio, estupro e ocultação e cadáver, a defesa alegou que irá recorrer a decisão.