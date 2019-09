Mulher é presa após planejar sequestro do marido para ficar com amante

Na última quinta-feira (12), uma mulher de 33 anos foi presa suspeita de planejar o sequestro do marido para ficar com o amante. De acordo com a Polícia Civil, a vítima está desaparecida há cinco dias. O caso aconteceu no munícipio de Valença, na Bahia. As informações são do site Jornal de Brasília.

Mariele de Jesus Santos teria planejado o sequestro de Liel de Jesus Santos, 40, porque ele não aceitava a separação. A polícia suspeitou de Mariele após ela não dar queixa do desaparecimento da vítima e apresentar um comportamento frio durante o depoimento na delegacia.

A acusada foi detida após ter um mandado de prisão temporária expedido. O amante de Mariele, conhecido como Ezequiel, está foragido.

Ainda segundo polícia, Mariele e Liel têm uma filha adolescente e detém um patrimônio composto de pelo menos oito imóveis.

Os suspeitos de participarem do crime são procurados e a polícia busca informações do paradeiro de Liel de Jesus.