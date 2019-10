Duas irmãs amazonenses são vítimas de acidente fatal em estrada

Segundo os bombeiros, o carro atravessou o canteiro central e bateu de frente com o ônibus. | Foto: Divulgação

Um acidente grave envolvendo duas irmãs amazonenses, identificadas como Larissa Nadja e Isabele Carnavale, ocorreu na tarde deste domingo (22), na Rodovia na Rodovia Archimedes Lammoglia (SP-75), no trecho de Itu (SP).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, viaturas de Itu e Salto foram mobilizadas para atender as vítimas. Segundo a concessionária AB Colinas, responsável pela manutenção da rodovia, quatro vítimas morreram, uma ficou em estado grave e uma teve ferimentos leves.

O acidente envolveu um ônibus e um carro que levava as vítimas, deixando quatro pessoas mortas e duas feridas. Segundo os bombeiros, o carro atravessou o canteiro central e bateu de frente com o ônibus. Uma das faixas da via, no sentido SP/Campinas, ficou interditada por cerca de três horas.

A polícia confirmou a identidade das vítimas fatais no acidente: Adriano Carnavale (29 anos), Larissa Nadja Carnavale (24 anos), Joe Luiz da Silva (20 anos) e Laura de Mello (20 anos).

O motorista do ônibus sofreu ferimentos leves e junto com Isabele, uma das sobreviventes do carro atingido, está internado no Hospital São Camilo, em Itu.