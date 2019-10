Amazonense, única sobrevivente de acidente de carro em SP, tem melhora

Quatro pessoas morreram no acidente | Foto: Divulgação

A jovem amazonense Thais Isabelle Carneiro de Souza Maciel, de 22 anos, permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Camilo, de Itu, no interior de São Paulo. De acordo com a unidade de saúde, a jovem apresentou uma melhora no quadro clínico e não corre risco de morte. Isabelle está internada desde domingo (22), quando se envolveu num grave acidente de trânsito que resultou na morte de quatro jovens.

Em uma mensagem que circula em grupos de mensagens e redes sociais, amigos Isabelle pedem oração para que a jovem se recupere. “Irmãos recebi notícia da ‘Beli’, ela está melhorando muito, mais ainda requer cuidados. Ela não corre risco de morte. Vamos continuar em oração, porque Deus está agindo a favor. ”

O acidente

O grupo de cinco jovens seguia pela Rodovia Archimedes Lammoglia (SP-75) no sentido Sorocaba/Campinas, quando Adriano Carnavale, motorista do veículo modelo Fiat Uno, teria perdido o controle de direção na altura do KM 27, e colidido com o carro frontalmente com o ônibus. Na sequência, o automóvel com as vítimas capotou e parou no acostamento da rodovia.

O motorista do veículo e Laura de Mello, uma das passageiras, morreram na hora. A jovem chegou a ser arremessada na pista com o impacto da batida. As outras três vítimas foram socorridas e encaminhadas ao hospital São Camilo de Itu, porém Joe Luiz da Silva e Larissa Nadja Carnavale não resistiram e morreram assim que deram entrada na unidade. A Isabelle era a quinta jovem que estava no Uno, ela sofreu múltiplas faturas e continua internada.

Em depoimento a Polícia Militar Rodoviária, o condutor do ônibus envolvido no acidente contou que trafegava no sentido inverso do Uno, quando o carro invadiu o canteiro central da rodovia e colidiu de frente com o transporte coletivo. A velocidade no qual o carro em que os jovens estavam será investigada. A velocidade máxima permitida na via é de 110 KM/h.

Imagens

Um vídeo, divulgado na terça-feira (24), mostra o exato momento do acidente entre um carro e um ônibus na rodovia SP-75, em Itu. A gravação mostra o momento em que o automóvel sai da pista, entra no canteiro central e invade a outra pista. Na sequência, o veículo colide com um ônibus que vinha no sentido contrário.

Veja vídeo: