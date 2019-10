Casal espera dois anos para dar primeiro beijo no dia do casamento

Enquanto muitos acreditam que o beijo é requisito básico já no primeiro encontro, um casal decidiu esperar até o altar para realizar o desejo. Os noivos Leandro Gonçalves e Nicoly Lopes, do Mato Grosso , namoraram por dois anos com “muitas conversas e carinho” até finalmente darem o primeiro beijo no dia do casamento.



A cerimonialista Karla Lyara divulgou a história do primeiro beijo do casal em seu Instagram. Na legenda da publicação, ela explica que a opção de uma relação sem beijos foi uma condição da noiva, Nicoly. Leandro aceitou e assim foi o namoro deles até o dia do casamento.

Nos votos, o noivo também citou esse detalhe peculiar de sua história com Nicoly. "Foram muitos abraços, carinhos, milhares de quilômetros rodados... mas o beijo só daqui a alguns minutos", disse Leandro.

O primeiro beijo aconteceu, mas não foi registrado pela cerimonialista. Ainda assim, além dos presentes no casamento, os internautas também aprovaram e se emocionaram com a história de conto de fadas dos dois. "Que fé, que amor. Lindos!", comentou um usuário. "O segredo para uma relação madura e duradoura", disse outra.