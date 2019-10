Jovem faz selfie sob os escombros para acalmar a família em Fortaleza

David ficou seis horas no hall perto do elevador do condomínio entre os escombros | Foto: Reprodução

O estudante de Arquitetura David Sampaio, de 22 anos, que estava no edifício Andréa que desabou na manhã desta terça-feira (15) em Fortaleza , enviou uma selfie aos familiares enquanto estava preso sob os escombros. A imagem foi enviada para o grupo da família do estudante no WhatsApp.

David Sampaio morava no primeiro andar e foi a oitava pessoa resgatada com vida do prédio. Até as 15h30 (hora Manaus), outras oito pessoas foram resgatadas com vida do local e nove pessoas são consideradas desaparecidas.

O primo do arquiteto, Albertine Felipe, contou, em entrevista ao portal de notícias G1, que David disse que estava bem e que havia sofrido apenas ferimentos leves. "Ele foi logo me falando que ele tava bem que só tinha sofrido arranhões".

David ficou seis horas no hall perto do elevador do condomínio entre os escombros. Ele conseguiu ligar para o pai dizendo que estava bem, mas ferido. Seis horas depois, os bombeiros salvaram David que no momento do desabamento estaca saindo para faculdade.



Responsáveis

O pai de David, comemora o resgate do filho e agora busca por justiça quando a obra no prédio.

"Estou muito feliz. Meu filho ganhou uma segunda vida. Agora quero denunciar que este desabamento estava previsto, pois a síndica não ouviu um engenheiro que morava no quarto andar que disse que a obra nos pilares estava sendo feita de forma errada, pois não deram sustentação às vigas", contou.

O prédio foi construído há 40 anos e tinha sete andares com dois apartamentos por andar.

*Com informações da Agência o Globo