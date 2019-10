Vídeo mostra momento em que prédio desaba em Fortaleza

Um vídeo registrado por uma câmera de segurança de um edifício vizinho, mostra o momento do desabamento de um prédio de sete andares em Fortaleza, no Ceará, na manhã desta terça-feira (15).

As imagens foram publicadas no Twitter por um vizinho do edifício Andrea, na esquina da Rua Tomás Acioli com a Rua Tibúrcio Cavalcante, no bairro Dionísio Torres, onde o prédio caiu por volta das 9h30 (hora de Manaus).

Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local, além de viaturas da Polícia Militar e de agentes da Defesa Civil. As equipes de resgate têm o auxílio de cães farejadores, drones e uma plataforma mecânica que possibilita uma visão elevada para fazer as buscas.

Os bombeiros já resgataram nove pessoas com vida e buscam ainda outras nove, dadas como desaparecidas por familiares.

Veja o vídeo: