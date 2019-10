Vídeo: Responsáveis pelo prédio que desabou em Fortaleza saem do local

Caso deixou vítimas após prédio desabar | Foto: Estadão Conteúdo

Novo vídeo divulgado neste sábado (19) mostra os responsáveis pela obra no edifício Andrea, em Fortaleza, deixando o prédio logo após o desabamento, ocorrido na última terça-feira (15). Nas imagens, o engenheiro, identificado como Carlos, sai do local em meio a uma nuvem de poeira enquanto fala ao telefone e leva as mãos à cabeça.

A tragédia, em Dionísio Torres, bairro nobre de Fortaleza, deixou sete pessoas mortas, e outras duas seguem desaparecidas. Equipes de resgate continuam os trabalhos neste sábado para tentar localizá-las.

Nessa sexta-feira, o Corpo de Bombeiros do estado confirmou a morte da sétima vítima, identificada como Vicente de Paula Menezes, 86 anos. Ele era casado com Izaura Marques Menezes, 81, e pai de Rosane, 55. As duas morreram no desabamento.

Responsáveis do prédio deixam local pouco após o desabamento | Autor: Reprodução

Segundo informações repassadas pela Prefeitura de Fortaleza, a estrutura foi construída de maneira irregular. O edifício Andrea não constava nos registros oficiais da administração municipal. Até 1977, havia uma casa no lugar.

Os moradores informaram, após o desabamento, que o prédio estava em obras. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará (Crea-CE) confirmou ter sido notificado de que o edifício passaria por manutenção.

*Com informações de Metrópoles