Cachorro é atropelado e fica preso no para-choque do veículo

Um cachorro foi atropelado por um carro e saiu ileso do acidente, que aconteceu na manhã deste sábado (15), na BR-101 Rodovia Rio-Santos, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. O motorista do veículo não conseguiu desviar do animal, que ficou preso na estrutura do para-choque.

Segundo ele, o cachorro apareceu atrás de um ônibus e acabou sendo atingido. Depois de andar por aproximadamente 20 metros o condutor do veículo, que é instrutor de autoescola, encontrou o cachorro preso ao carro. Depois do susto, o animalzinho foi solto e seguiu pela estrada, sem ferimentos.

