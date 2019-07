Assassino disparou 13 tiros em Rafael Miguel e nos pais dele

O comerciante Paulo Cupertino Matias, de 48 anos, disparou 13 tiros no ator Rafael Miguel e nos pais dele, aponta laudo necroscópico ao qual a TV Globo teve acesso com exclusividade.

O crime aconteceu no domingo (9), no bairro Pedreira, na Zona Sul de São Paulo. Segundo a investigação, o homem cometeu os assassinatos por não aceitar o relacionamento entre sua filha, Isabela Tibcherani, e o ator.

O documento indica que a maioria dos tiros atingiu o namorado da filha do assassino: sete (um na cabeça, um no peito, três nas costas e dois no braço esquerdo).

O pai do rapaz, João Alcisio, foi atingido quatro vezes (um acertou o peito, dois o braço esquerdo e um o braço direito). A mãe, Miriam Miguel, foi atingida no peito e no ombro. A quantidade de tiros indica que Paulo usou uma pistola.

Mãe foi morta ao abraçar ator de 'Chiquititas' para tentar protegê-lo