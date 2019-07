EUA recebem autorização para enviar mil tropas para o Oriente Médio

O secretário de Defesa dos EUA afirmou que vai continuar monitorando a região | Foto: AFP

O secretário interino de Defesa dos Estados Unidos, Patrick Shanahan, autorizou o envio de mil tropas americanas adicionais para o Oriente Médio ao citar preocupação com ameaças que teriam sido geradas pelo Irã. De acordo com ele, o envio das tropas tem por trás "propósitos defensivos". "Não queremos conflito com o Irã", escreveu.

"Os recentes ataques iranianos validam as informações confiáveis e credíveis que recebemos sobre o comportamento hostil das forças iranianas e seus grupos de procuradores que ameaçam o pessoal e os interesses dos Estados Unidos em toda a região", escreveu Shanahan em um comunicado divulgado pelo Pentágono nesta noite.



O secretário americano disse, ainda, que a iniciativa de enviar mais tropas americanas para o Oriente Médio foi tomada para "garantir a segurança e o bem-estar de nossos militares trabalhando em toda a região e para proteger nossos interesses nacionais". Shanahan afirmou, também, que os EUA continuarão a monitorar a situação e a fazer ajustes "nos níveis necessários" com base em relatórios de inteligência e informações confiáveis.

*Com informações de Estadão Conteúdo

