Venezuela teve 244 ataques a jornalistas no primeiro semestre de 2019

Caracas - Foram registrados 244 ataques na Venezuela contra jornalistas no primeiro semestre de 2019, incluindo detenções, deportações de correspondentes estrangeiros, agressões físicas e fechamento de empresas de comunicação, foi o que denunciou nesta quinta-feira (27) o principal sindicato de imprensa do país, responsabilizando o governo de Nicolás Maduro.

"Em um contexto de crescente censura (...), 244 ataques ao exercício do direito à informação - particularmente contra jornalistas e veículos de comunicação - ocorreram nos seis primeiros meses de 2019 e 223 trabalhadores foram vítimas destas ações que permanecem impunes", de acordo com um comunicado do Sindicato Nacional de Trabalhadores da Imprensa (SNTP).

Os dados apresentados pelo SNTP, que acusou o governo de Maduro de violador dos direitos à informação e à liberdade de expressão, incluindo 55 detenções arbitrárias.

O secretário-geral da organização, Marco Ruiz, denunciou também desaparecimentos forçados de jornalistas e acusou agentes policiais de negar o paradeiro das vítimas, enquanto isolam, as torturam e as obrigam a revelar suas fontes.

Em seu último relatório sobre liberdade de expressão no mundo, apresentado em abril, a ONG Repórteres Sem Fronteiras (RSF) alertou sobre uma guinada autoritária do governo venezuelano que intensificou a repressão contra a imprensa.

O RSF colocou a Venezuela na posição 148 entre 180 países avaliados em relação à liberdade de imprensa, ficando à frente apenas de Cuba entre os países latino-americanos avaliados.

Desde Maduro chegou ao poder em 2013, após a morte de seu antecessor Hugo Chávez, 2.265 ataques à liberdade de expressão foram registrados pelo SNTP.

Segundo a ONG venezuelana Espacio Público, mais de uma centena de meios de comunicação fecharam nesse período.

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Maduro promete ser "implacável" com tentativa de golpe de Estado