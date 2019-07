Ex-presidente Lula processa mulher que comemorou a morte de seu neto

Caso com o ex-presidente ocorreu no mês de março | Foto: Reprodução

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está processando a blogueira Alessandra Strutzel. Ela teria feito posts comemorando a morte do neto do político, Arthur Lula da Silva, no seu Facebook, segundo informações de Sérgio Quintella, da Veja.



O petista, que está preso em Curitiba, entrou com uma petição escrita por oito advogados. Entre eles, está o ex-ministro da Justiça Eugênio Aragão e a deputada federal Gleisi Hoffmann. Eles pedem uma indenização de cinquenta salários mínimos, cerca de R$ 50 mil.

Os posts em questão, foram feitos em março. Ao compartilhar a notícia de que Arthur havia morrido, Alessandra Strutzel teria escrito “Pelo menos uma notícia boa”. Essa publicação não está mais na página da blogueira, mas os prints circulam pela internet. Um outro post, esse ainda no Facebook, mostra uma foto de Lula sorrindo acompanhado de policiais federais, e traz a legenda: “Se nem ele está triste, por que eu estaria?”.

No processo, a defesa diz que Alessandra violou a dignidade da pessoa humana: “Ao atingir a honra do requerente, a requerida cometeu ato ilícito, ferindo direitos subjetivos privados, devendo, portanto, responder pelos danos causados”

