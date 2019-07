Homem diz que estuprou 200 galinhas por achar melhor que mulheres

O caso ocorreu em Porto Velho (RO) | Foto: Reprodução

Porto Velho - Um homem, morador de Poço Fundo, interior do Ceará, identificado como “Kevin”, foi flagrado por uma proprietária de um pequeno sítio, enquanto abusava de uma galinha. Na ocasião, a mulher informou que ele já estava com mais cinco amarradas, prontas para serem abusadas. A dona do sítio chamou os filhos, que conseguiram amarrar o homem até a chegada da polícia.

De acordo com o homem preso, o medo de se aproximar de mulheres por ser pobre e feio são um dos motivos para que os abusos ocorressem. A informação foi publicada pelo site TopBuzz.

Ele confessou ter feito relação com quase 200 galinhas e pediu uma sentença reduzida por se tratar do seu primeiro crime. Ele tentou explicar às autoridades o ponto de vista: “Tenho medo de me aproximar de mulheres porque sou muito pobre e sinto que ter uma namorada ou uma companheira pode sair muito caro…”

A dona da galinha, que preferiu não se identificar, disse que já havia aparecido mais de 50 galinhas mortas com um enorme buraco na cloaca das aves. A ave que a dona do sítio flagrou sendo abusada acabou não sobrevivendo.

O homem preso ainda disse que tinha medo de que as mulheres o rejeitassem novamente pelo alto nível de pobreza. O cadáver da ave morta chegou a passar por uma perícia, que constatou que a galinha foi violentada. O homem continua preso pelo crime de zoofilia.

Edição: Isac Sharlon

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Vídeo: cadela entra em farmácia e mostra pata machucada