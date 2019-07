Incêndio atinge Hospital do Coração

O incêndio atingiu uma área externa do Hospital, sendo controlado pelos bombeiros | Foto: Reprodução

São Paulo - Na tarde desta sexta-feira (28), um incêndio atingiu o prédio do Hospital do Coração, no Paraíso, Zona Sul de São Paulo. Até o momento, não há informações sobre vítimas no incêndio, com os bombeiros já atuando no local.

O foco do fogo teve início em um sistema de refrigeração localizado na área externa do hospital, com as equipes do Corpo de Bombeiros se locomovendo para o local, mobilizando 12 viaturas para o controle do local, de acordo com a assessoria.

De acordo com informações, por voltas das 17h45 o fogo no local já havia sido controlado pelos bombeiros.

