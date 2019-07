Mulher mata irmão para defender cunhada de agressões

O homem foi morto pela irmã, após atacar a esposa | Foto: Reprodução

Adriano do Nascimento, de 24 anos, foi morto a facada, no final da tarde dessa quinta-feira (27), na residência em que morava, localizada na rua Cyríaco de Toledo, bairro Jardim dos Estados, parte alta de Corumbá.



A principal suspeita de autoria do homicídio é a irmã dele, por parte de pai, identificada como Alessandra do Nascimento, de 40 anos, que também mora no local com outros familiares.

O crime aconteceu após uma briga, quando Alessandra, na tentativa de defender a cunhada de agressões de Adriano, pegou uma faca e o golpeou na região do tórax, do lado esquerdo.

Um irmão da acusada, Rosemberg Souza Leite, confirmou que Alessandra, de fato, esfaqueou Adriano, mas na tentativa de defender a cunhada e ela própria.

Adriano estava ingerindo bebida alcoólica desde quarta-feira, segundo testemunhas. Ainda de acordo com os familiares, Adriano ingeria bebida alcoólica há mais de 24 horas e tinha passagens pela polícia.

Após o crime, Alessandra deixou a casa. Equipes da Força Tática e da Patrulha Comunitária da Polícia Militar estiveram no local isolando o imóvel e aguardando a chegada da Perícia da Polícia Civil. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) também chegou a ser acionado.

Edição: Isac Sharlon

