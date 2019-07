Mulher Mata irmã gêmea a facadas por causa de namorado

Após uma intensa discussão dentro de uma casa onde moravam em Camden, nos Estados Unidos, uma irmã gêmea esfaqueou e matou a outra. Amanda e Anna Ramirez entraram em confronto físico, quando Amanda, então, foi até a cozinha e pegou uma faca. Segundo uma testemunha da briga, Amanda gritou: "Veja só o que vou fazer!".

A autora das facadas golpeou Anna diversas vezes. Conforme o site Top Buzz, a faca penetrou entre as costelas e atingiu órgãos vitais. A vítima foi levada para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Conforme o "New York Times", Amanda e Anna viviam um triangulo amaroso e teriam discutido por conta de um homem. Antes do crime ser cometido, Anna postou uma foto no Facebook em que Amanda aparece abraçada com o pivô da discussão.

"Ela voltaram de uma festa, onde tinham bebido. Estavam discutindo sobre um namorado", disse uma tia das gêmeas.

