Documentos perdidos podem ser recuperados no Festival de Parintins

Manaus - Durante o 54º Festival Folclórico de Parintins, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), está no Centro Cultural de Parintins (Bumbódromo), com um posto de coleta de documentos perdidos, localizado na sala da Polícia Civil, debaixo da arquibancada do Caprichoso. Os documentos encontrados no projeto “Achados e Perdidos” podem ser retirados no local até domingo (30).

Segundo a titular da Sejusc, Caroline Braz, após o festival, os documentos serão divulgados no site da Sejusc – no endereço www.sejusc.am.gov.br. Ela explica que a iniciativa tem a proposta de reduzir custos com a emissão de segunda via de carteira de identidade.

“A ação é uma forma de levar praticidade para o cidadão que perdeu seu documento e precisa solicitar uma nova via. É principalmente uma significativa redução nos custos e no tempo de entrega de um novo documento”, comenta a titular da pasta.



Projeto

O “Achados e Perdidos” foi lançado em março deste ano, durante os desfiles das Escolas de Samba do Grupo Especial, no Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho – Sambódromo, em Manaus.



Com a medida, todas as unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), na capital e no interior, passaram a receber documentos extraviados e, no fim de cada mês, a Sejusc atualiza a relação de nomes que constam nos documentos no site do órgão.



A Sejusc conta com 12 unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão (PACs), sendo quatro nos municípios de Itacoatiara, Iranduba, Manacapuru e Parintins; e oito localizados nos bairros Cidade Nova, São José, Monte das Oliveiras, Centro, Alvorada, Educandos, Compensa e Tancredo Neves.

