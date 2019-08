'Peço desculpas a quem acessou', diz Marina Ruy Barbosa

"Levei um susto após sair do trabalho tarde ontem e descobrir que tinham acessado a minha conta aqui no Instagram e mudado todas as senhas. Sim, fui hackeada. Mas agora já está tudo bem. A minha conta do Instagram já foi restabelecida", escreveu.

Na sequência, Marina continuou: "Peço desculpas a quem caiu nessa armadilha maldosa e acessou aos links. Deixo aqui meu obrigada a todos que me ajudaram, que se preocuparam em me alertar".

Receosa de que alguns ainda pudessem desconfiar de que o story tivesse sido publicado pelo hacker, a atriz fez questão de gravar um vídeo em que aparece: "Sim, pessoal, fui eu mesma que postei esse bilhete anterior. Isso só serve pra gente tomar mais cuidado, todo mundo."

"Não cliquem em qualquer link que qualquer pessoa coloca. Pensa antes de clicar. Tomem cuidado. Não coloquem seus dados pessoais em qualquer tipo de cadastro, aplicativo, tomem muito cuidado", alertou Marina.

Por fim, salientou: "Cuidado também com tudo que vocês compartilham pelo celular, onde guardam suas senhas. Cuidado nesse mundo virtual é importante."

Leia mais:

