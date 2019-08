"Vai queimar no inferno", diz mulher de Thiago Silva sobre blogueira

Isabelle Silva gera polêmica ao falar sobre morte de jovem | Foto: Divulgação

Isabelle Silva, mulher do jogador Thiago Silva, resolveu falar sobre a morte de Alinne Araújo, que morreu ao cair do nono andar um dia depois de se casar sozinha. "Desculpa, se matou porque quis. O suicídio é opção. A depressão não. Suicídio é o único pecado que não tem perdão. Vai queimar no mármore do inferno". Alinne foi abandonada pelo noivo Orlando Costa, de 30 anos, em cima da hora do enlace. O comentário da blogueira gerou revolta na internet.

Após a repercussão do comentário, Isabelle se pronunciou através da assessoria: “Infelizmente muita gente não assistiu meus stories até o fim e diversas contas de Instagram replicaram partes do que eu falei fora de contexto. Eu jamais desejaria que essa jovem fosse para o inferno. O que eu disse é que, segundo a minha crença, suicídio é o único pecado que não tem perdão, e por esse motivo eu tenho muita pena de pessoas que morrem assim. À família desta jovem, desejo força neste momento e todo o meu carinho".

