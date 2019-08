Motorista de aplicativo está desaparecido há 3 dias em Manaus

O motorista está desaparecido desde a tarde do dia 19 de julho | Foto: Arquivo Pessoal

Manaus - O motorista de aplicativo de transporte privado Alexandre Luiz Linden, de 45 anos, está desaparecido desde a tarde do dia 19 de julho deste ano, quando, de acordo com familiares, saiu da casa onde mora, localizada na rua Miguel Ribas, bairro Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus, para trabalhar.

De acordo com a esposa de Alexandre, Maria Izaura dos Santos, o motorista é natural do Rio Grande do Sul, não conhece muito bem a cidade de Manaus e utiliza mapas por meio de aplicativos no celular.

No dia em que desapareceu, o homem enviou uma foto e informou que estava esperando um cliente em um posto de gasolina, que não é possível ser identificado na foto, de acordo com Maria. A mulher conta que não obteve mais informações do marido desde o último contato, ainda no dia 19.

Maria Izaura também destaca que Alexandre possui um símbolo de artes marciais nas costas e no braço esquerdo. Na última vez em que foi visto, o desaparecido estava usando bermuda branca e camisa branca com listras azuis e calçava sandálias azuis.

Quem tiver mais informações sobre Alexandre, pode entrar em contato com os familiares através dos números: (92) 98847-5514, (92) 99475-1372 ou (92) 99350-2942.

