Homem toma viagra e vai parar no hospital com ereção permanente

O escritor, cantor e compositor Danny Polaris, que vive em Berlim, foi hospitalizado por dez dias com uma dolorosa ereção que não desaparecia. Em entrevista ao site Pink News, Danny explicou como tudo aconteceu.

“Eu estava em uma festa em uma boate, mas tomei um viagra antes de ir”, disse o rapaz. “No clube, eu conheci um enfermeiro, com quem fui para casa, que acabou injetando um potenciador de ereção no meu pênis. Eu pensei, por que não, o que poderia dar errado?”.

Segundo Danny, essa foi uma das piores decisões da sua vida. Na manhã seguinte, o cantor notou que ele ainda tinha uma ereção, mas adiou a procura de ajuda médica, em vez disso, decidiu marcar presença na Parada LGBTQ+ de Berlin “com um recipiente térmico de vinho do meu colega de apartamento em volta do meu pênis, dentro do meu short”.

Mas um dia depois, quando a ereção ainda não havia diminuído, Polaris foi levado para o hospital em uma ambulância “gritando de dor”. No hospital, ele foi diagnosticado com um priapismo, que é uma ereção dolorosa de longa duração que pode causar danos permanentes ao pênis.

Médicos especialistas tentaram vários tratamentos para tentar reduzir o inchaço, utilizando agulhas para tentar remover o sangue. Os médicos também tentaram empurrar um prego de plástico pela sua uretra, sem anestesia, o que Polaris diz ser “dez em dez na escala de dor”.

Desesperados, os médicos até mesmo recorreram a uma cirurgia de emergência, tirando um vão da perna para tentar remover o sangue. No entanto, Polaris ainda tem sua ereção após uma semana e meia, e permanece no hospital. “Eu não sei se vou transar de novo”, disse. “Eu ainda tenho um pouco de ereção dez dias depois. Alguns dias eu acordo e só choro e penso o quão estúpido eu fui”.