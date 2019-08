Vítima é baleada em assalto e filhos tomam arma e atiram em suspeito

Itauani Costa da Silva, de 23 anos, foi alvejado com 2 tiros na cabeça, vindo a óbito | Foto: Reprodução

Arapiraca - Na manhã desta segunda-feira (12), a Polícia Militar de Arapiraca (PM-AL) divulgou que um homem identificado como Itauani Costa da Silva, de 23 anos, morreu na estrada de acesso do Sítio Esporão, após uma tentativa de assalto. As informações são do site Alagoas 24h.

De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, Erivaldo Vieira da Costa, de 49 anos, morador do Sítio Breu, caminhava com os três filhos quando sofreu uma abordagem de dois suspeitos em uma motocicleta, com eles anunciando o assalto.

Ambos começaram a pedir os pertences de Erivaldo, que travou luta corporal e acabou por sendo atingido com um tiro. Os três filhos entraram na briga e tomaram a arma dos assaltantes, atingindo a cabeça de Itauani, por 2 vezes, enquanto o mesmo fugia.

A vítima foi encaminhada ao Hospital de Emergência do Agreste e, segundo a polícia, nenhum dos filhos da vítima foi localizado e nem a arma de fogo foi apreendida. O segundo acusado conseguiu fugir e até a publicação desta matéria não havia sido localizado.