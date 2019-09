Mulher morre após ser agredida pelo filho com cadeirada na cabeça

Justiça determinou a prisão preventiva do jovem de 20 anos | Foto: Divulgação PM Criciúma

Um jovem de 20 anos foi acusado de agredir com uma cadeirada na cabeça a própria mãe, uma mulher de 45 anos, que, em seguida, sofreu uma parada cardíaca e morreu. A Justiça determinou a prisão preventiva do suspeito após o crime, que ocorreu durante a madrugada dessa sexta-feira (16) em Criciúma, município de Santa Cantarina (SC). As informações são do site NSC Total.

O crime aconteceu no bairro Próspera, pouco após a meia-noite. Ao chegarem na casa da família, policiais encontram a vítima desacordada e em parada cardíaca. Ela chegou a ser encaminhada ao Hospital São José pelo Samu, mas não resistiu.

Os policiais encontraram o filho dela a poucos metros da casa, e ele teria confirmado aos agentes que agrediu a mãe com uma cadeira após uma discussão.

Na delegacia, ele foi autuado em flagrante por homicídio tentado, porém com a morte da mulher, a Justiça definiu a prisão por homicídio. O rapaz foi encaminhado ao Presídio Regional de Criciúma.