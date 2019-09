Três homens são presos homicídio e estupro de mulher

Mulher foi encontrada em frente à estação de estudo da Universidade de Brasília | Foto: Reprodução

Três suspeitos dos crimes de tentativa de homicídio e estupro de uma mulher de 42 anos foram presos pela Polícia Civil do Distrito Federal neste sábado (17). A vítima foi encontrada seminua em frente à estação de estudo da Universidade de Brasília (UnB), na última quinta-feira (15). As informações são do site Jornal de Brasília

A vítima sofreu hemorragia e teve ferimentos profundos na face. Ela estava seminua quando foi encontrada pelos militares. No entanto, a mulher afirmou não ter sofrido violência sexual.

Segundo os bombeiros que atenderam o chamado, a vítima costumava confraternizar com as pessoas em situação de rua próximas do local. Naquela confraternização específica, que ela afirma ter tido o consumo de bebida alcoólica envolvida, ocorreu uma briga que a fez sair do local. A agressão ocorreu pouco depois, mas não se tem detalhes do que ocorreu entre o crime e a briga na confraternização.