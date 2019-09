Balão cai em cabos do Bondinho do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro

Um balão junino caiu na manhã deste domingo (18) nos cabos de um dos maiores cartões-postais do Rio de Janeiro, o Bondinho do Pão de Açúcar, localizado no bairro da Urca, Zona Sul da capital fluminense.

Em nota, a empresa que administra o Bondinho informou que o balão “caiu em um cabo de serviço do teleférico, especificamente a adutora de água do parque, não afetou a operação do mesmo, que segue em pleno funcionamento”.

De acordo com a administradora, "todas as normas técnicas e procedimentos de segurança foram seguidos".