Mulher morre eletrocutada ao usar secador de cabelo

Uma moradora da cidade de Paranavaí, cidade situada no noroeste do Paraná, morreu após levar um choque na noite deste sábado (17). Segundo informações do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), que socorreu a vítima, a mulher de 34 anos, identificada como Luciana Minato, estava secando os pelos de um cachorro quando sofreu a descarga elétrica e desmaiou.

O Samu afirmou ainda que o secador estava com fio descascado e que a equipe tentou reanimá-la, mas a vítima não resistiu. Familiares disseram que ela estava descalça na hora do ocorrido.

O corpo está sendo velado na cidade onde Luciana morava, Paranavaí, e será sepultado em outra cidade, Tamboara, 16 quilômetros da cidade onde aconteceu a fatalidade.