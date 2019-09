Morre fazendo sexo durante viagem de negócio e família receberá pensão

A morte de um homem casado ao sofrer um ataque cardíaco enquanto fazia sexo com amante durante uma viagem de negócios foi classificada como "acidente de trabalho" pela Justiça da França.

O tribunal decidiu que a empresa na qual o engenheiro trabalhava deve se responsabilizar pela morte e indenizar a família pelos custos do traslado do corpo e do enterro de Xavier X., como o francês foi identificado. A mulher e os filhos de Xavier receberão, ainda, um benefício mensal de 80% do salário dele até a idade mínima para aposentadoria.

O caso ocorreu em 2013, mas permaneceu na Justiça até este ano.

A TSO, empresa ferroviária de Paris, recorreu, alegando que a morte se deu quando Xavier não exercia sua atividade profissional.