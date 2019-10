Veja! 7 lugares mais bizarros e assombrados do Brasil

O Brasil é um país incrível, enorme e cheio de belas paisagens. São praias, cachoeiras, florestas, pontos turísticos, tudo muito encantador e agradável. Mas tudo, nessa vida, tem um passado, e que às vezes pode ser um pouco obscuro e misterioso. Mesmo que você não acredite em crenças populares e superstições, algumas coisas fogem a isso e apresentam argumentos válidos, que poderão te deixar com a pulga atrás da orelha. Se, até então, você não tinha medo, se prepare para ter a partir de agora.

Ás vezes, podemos passar por alguns pontos diariamente sem nem pensar a respeito da sua história, e tudo o que já aconteceu naquele lugar. Mas a gente nunca sabe quando um local pode ter tido um passado fantasmagórico real . Quem passa por eles nunca nota, mas o fato é que esses lugares têm um passado bizarro e assustador. Pode ser que você até já conheça alguns.

Confira a seguir, 7 lugares mais bizarros e assombrados do Brasil:

1 - Cachoeira da Serra dos Dois Irmãos - Alagoas

Cachoeira da Serra dos Dois Irmãos no Alagoas | Foto: Divulgação

A Cachoeira da Serra dos Dois Irmãos, no estado do Alagoas, é um lugar célebre, afinal, foi onde o Zumbi dos Palmares foi morto. Depois de uma traição, ele foi emboscado e assassinado, brutalmente, tendo a sua cabeça cortada e salgada para servir como prova. Nas pedras da cachoeira, é possível enxergar rostos humanos deformados e assustadores. Se isso já não fosse macabro o suficiente, várias pessoa já juraram ter ouvido tiros e gritos por lá. Se são reais, a gente não sabe, mas tem gente que não pisa lá nem pagando.

2 - Casarão de Ana Jansen - Maranhão

Casarão de Ana Jansen no Maranhão | Foto: Divulgação

O casarão, localizado na cidade de São Luís, no Maranhão, pertenceu a Ana Jensen, entre os anos de 1739 até 1869. Ana era uma mulher extremamente carrasca e cruel. Depois da morte do seu marido, ela ficou conhecida como "Rainha do Maranhão". Além de muito rica, ela também era a dona de muitos escravos, os quais ela torturava frequentemente. Os seus escravos eram pendurados de cabeça para baixo, num poço da fazenda, assim como vários antecessores. Sua fama de demoníaca era tamanha que, até hoje, há lendas sobre ela, e o seu casarão amaldiçoado. Dizem até que ela anda pelas ruas numa carruagem.

3 - Viaduto do Chá - São Paulo

Viaduto Chá em São Paulo | Foto: Divulgação

O Viaduto do Chá, em São Paulo, fica muito perto do vale do Anhangabaú, esse que significa "rio do Diabo", em tupi. O viaduto ficou conhecido como o "suicidório" municipal, já que muitas pessoas escolhem o local para dar fim às suas vidas. Por isso, reza a lenda de que, ali, vagam várias almas atormentadas.

4 - Castelo do Flamengo - Rio de Janeiro

Castelo do Flamengo no Rio de Janeiro | Foto: Divulgação

Hoje, o Castelo do Flamengo abriga o Centro Cultural Oduvaldo Vianna Filho, mas, no passado, o lugar foi o palco de uma tragédia. A família Feu Fernandes era quem morava no prédio. Uma das filhas do casal, depois de presenciar os pais serem atropelados por um bonde, foi presa no castelinho, pelo seu tutor e advogado da família. Até que, um dia, a menina Maria de Lourdes simplesmente se jogou, pela janela do prédio. Essa história foi o suficiente para render várias lendas macabras sobre o local. Inclusive, uma sobre uma fantasma, nada amigável, que vive passeando pelo prédio.

5 - Edifício Martinelli - São Paulo

Edifício Martinelli em São Paulo | Foto: Divulgação

O primeiro arranha-céus de São Paulo, o Edifício Martinelli, é famoso por histórias de assombrações, ruídos de gente, trabalhando no local quando não tem ninguém. E essas lendas não são aleatórias, o lugar tem um passado um tanto quanto bizarro. Em 1947,um garoto judeu foi assassinado e jogo no posso do elevador do prédio. Em 1960, outro crime no local. O assassinato brutal de Márcia Tereza, que foi estuprada e assassina, por cinco bandidos. Não é à toa que o lugar tem essa fama de mal assombrado.

6 - Ilhabela - São Paulo

Ilhabela em São Paulo | Foto: Divulgação

A praia de Ilhabela é um dos pontos turísticos mais bonitos do estado de São Paulo. O lugar atrai vários turistas ecológicos ou de aventura. Mas o que pouca gente sabe é que, ali, é o maior cemitério de navios e náufragos do Brasil. Centenas de pessoas mortas já foram trazidos pelas correntes até a costa da praia. No passado, vários mortos foram parar nas partes habitadas e visitadas da ilha.

7 - Castelinho da Rua Apa - São Paulo

Castelinho da Rua Apa em São Paulo | Foto: Divulgação

A chacina de uma família inteira, em 1937, na construção, ainda instiga o imaginário das pessoas. Localizada próxima ao Minhocão, no centro de São Paulo, o Castelinho da Rua Apa, atualmente, abriga a ONG Clube das Mães do Brasil. Mas, no passado, a casa se tornou famosa depois que uma família foi assassinada no local. Desde então, histórias macabras rondam a residência.

E você, acredita nessas coisas de lendas macabras?