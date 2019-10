Pedreiros acham moedas de ouro enterrado durante obra em casa

Montevidéu - Quatro pedreiros encontraram um fortuna em moedas de ouro enquanto trabalhavam em uma casa na cidade de Minas, no sul do Uruguai. Os operários, a família que mora no local e um parente disputam na Justiça o direito ao tesouro. As informações são do jornal uruguaio El País.

Não há informações sobre a quantidade exata de moedas encontradas. A advogada dos operários, Teresa Méndez, diz que eles acharam "três punhados de moedas" quando levantaram um azulejo próximo da cozinha. Já o advogado da família diz que são 78 moedas de ouro. Os moradores alegam que a quantia equivaleria a U$ 30 mil, algo em torno de R$ 122 mil.

Disputa judicial

Méndez afirma que, de acordo com o Código Civil do país, eles teriam direito à metade do tesouro; a família alega que deveria ficar com toda a quantia. Para resolver a disputa, os moradores concordaram em entregar 14 moedas de ouro. Outro parente da família também pediu uma parte do valor. Uma audiência de conciliação na Justiça foi marcada para 7 de outubro, como afirmou o jornal uruguaio.



A origem do tesouro pode estar relacionada a um ancestral dos moradores que morreu em 1930, época em que era mais difícil guardar grandes riquezas em bancos ou instituições financeiras.