Relembre a inesquecível Parada do Dia das Crianças promovida pelo SBT

O Dia das Crianças é comemorado em 12 de outubro, desde 1924 e é uma data muito divertida no Brasil. Em homenagem a este dia tão especial, o SBT decidiu relembrar um momento lindo e inesquecível para milhares de crianças: A Parada das Crianças.

O evento contava com vários artistas do SBT, além claro, do apresentador Silvio Santos.

Confira e divirta-se!