VÍDEO: explosão em loja de oxigênio deixa vitimas

Informações preliminares dão conta de que há vítimas fatais | Foto: Divulgação

Várias explosões ocorreram em loja especializada em comércio e distribuição de oxigênio, na manhã desta terça-feira (15). O estabelecimento fica localizado na avenida Glaycon de Paiva, no bairro São Vicente, em Boa Vista. Segundo informações, há vítimas que podem ser funcionários e clientes da empresa.

Apesar de rumores de que os proprietários estariam entre as vítimas, a informação até o momento não procede. Pessoas que passavam pelo local ficaram assustadas e gravaram vídeos no momento das explosões. Imagens mostram que a loja ficou parcialmente destruída.

Informações preliminares dão conta de que há vítimas fatais. Moradores informaram que a energia do bairro foi interrompida e o acesso à avenida Glaycon de Paiva está restrito, no trecho onde fica a loja.

O estabelecimento vende produtos químicos que podem ter contribuído para o incidente. Parte do corpo de uma das vítimas foi parar no meio da avenida. O Corpo de Bombeiros está no local realizando os procedimentos de segurança para que não haja novas vítimas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, não há números oficiais de mortos no acidente. Até o momento, cinco corpos teriam sido encontrados no local, e um dos proprietários confirmou a perda de três funcionários da empresa.

Veja o vídeo:

No meio do vídeo, loja sofreu nova explosão | Autor: Divulgação

*Com informações do site A Folha de Boa Vista