Madonna e Anitta têm música mais ouvida na Apple e 2ª maior no Spotify

Madame X é uma dominadora de paradas. Madonna lançou na última sexta-feira (14) o novo álbum e comemora os resultados , inclusive aqui em território brasileiro. Na Apple Music, “Faz Gostoso” dela com a Anitta é a música mais ouvida no Brasil. Já no Spotify, é a segunda música mais ouvida no Top 50 nacional, com quatro músicas também no Top 20.

Inclusive, no Instagram a Madonna também comemora. “Madame X” é o álbum mais vendido no iTunes de 60 países. “Ela viaja pelo mundo, levando luz à lugares escuros”, diz na legenda.

Anitta comentou, em seu perfil no Instagram, a parceria que fez com Madonna no funk "Faz Gostoso".

"Tudo que eu quero dizer hoje é OBRIGADA. Como eu falei pessoalmente, Madonna, se hoje eu me sinto livre, poderosa e forte para me expressar, expressar minha sexualidade e meu jeito de ser mulher é por causa de sua luta de muitos anos. Sua luta por liberdade mudou milhões e milhões de vidas, incluindo a minha. É uma honra fazer parte da sua história incrível de alguma forma", escreveu Anitta.

