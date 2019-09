Marcella Bártholo avança e está entre as 5 finalistas de reality no RJ

Marcella ficou entre as seis finalistas para participar de provas na Casa do POPline, no Rio de Janeiro. | Foto: Divulgação

Manaus - Após prova de eliminação, com resultado divulgado nesta terça-feira (27), a cantora e atriz amazonense Marcella Bártholo avançou no reality “Be A Star!” e é uma das cinco finalistas do programa que vai escolher a protagonista do musical “Brilha La Luna”.

O espetáculo, uma superprodução, é inspirado nas canções do grupo Rouge, sucesso no Brasil no início dos anos 2000. As provas continuarão até quinta-feira (29), e na sexta-feira (30) sai o resultado final.

O episódio foi mostrado no site do PortalPOPline e no canal do YouTube, nesta terça-feira (27). As candidatas tiveram que contracenar com o ator Leo Bahia, o qual, em determinado momento da cena, testou a habilidade de improvisação das meninas.

Marcella teve a postura elogiada pelos jurados e, por isso, permanece no “Be A Star!”. No fim do episódio, foi anunciado que a baiana Carol Donato, de 24 anos, seria a primeira eliminada.

Mais de 200 meninas se inscreveram e outras 30, a exemplo de Marcella, foram pré-selecionadas pelos organizadores e convidadas a participarem do processo.

Os produtores analisaram os vídeos enviados pelas candidatas, garotas de 16 a 25 anos com talento para canto e dança, e 35 foram convocadas para as audições.

Marcella ficou entre as seis finalistas para participar de provas na Casa do POPline, no Rio de Janeiro. O local é a redação do site, uma das plataformas mais conhecidas do País, com conteúdo de música pop.

O reality “Be A Star!” terá o último episódio exibido na sexta-feira (30), com uma live para anunciar a vencedora escolhida por voto popular. Até quinta-feira, uma finalista vai sendo eliminada a cada prova. Todas as eliminatórias são exibidas no canal do PortalPOPline no Youtube.

Sobre o espetáculo



“Brilha La Luna” é de autoria de Juliano Marceano, autor do musical Castelo Rá-Tim-Bum e da adaptação de “Menino Maluquinho” para o teatro. Foi idealizado pelo ator Diego Montez, que faz o papel de Willian, na novela “Bom Sucesso”, da Rede Globo, e que participou de musicais importantes, como “Noviça Rebelde”, “Cazuza – Pro Dia Nascer Feliz”, “Chacrinha – o Musical”, “2 Filhos de Francisco” e “Rock of Ages”.

Com realização da Lab Cultural e apoio da Aventura Entretenimento, “Brilha La Luna – O Musical” tem a autorização das cinco integrantes do grupo Rouge, para a montagem teatral.

O espetáculo entrará em cartaz no Teatro Prudential, no Rio de Janeiro, a partir de novembro.

As vendas de ingressos começam, pela internet, no próximo dia 30 de agosto.