DE GRAÇA! Estabelecimentos vão distribuir pizzas e descontos de 50%

Diversas pizzarias estão com promoções e descontos nos rodízios de pizzas | Foto: Márcio Melo

Manaus – Todo o dia é dia de pizza, mas nesta quarta-feira (10) os amantes da massa italiana terão um motivo a mais para se esbaldar. Comemorado no Brasil no dia 10 de julho, o Dia da Pizza em Manaus será festejado com muitas promoções, sabores especiais e até a distribuição gratuita de uma de uma das comidas mais apreciadas do mundo. Veja onde aproveitar os descontos e as novidades da capital manauara!

Maior pizza de Manaus

A Pizzaria Felicce, localizada na Avenida Jacira Reis, 9-25, bairro Dom Pedro promete fazer a maior pizza da capital amazonense. A pizza gigante, segundo o gerente do estabelecimento Bosco Dias, terá três metros de comprimento e será montada em partes. "Vai ser a primeira vez que uma pizza dessa será feita em Manaus. Ela será montada em partes, já que não temos um forno tão grande para assá-la". A pizzaria que possui mais de 50 sabores de pizza e 10 opções de massa tem ainda uma série de novidades para comemorar o Dia da massa italiana.

A Felicce promete fazer no Dia da Pizza a maior pizza de Manaus | Foto: Divulgação





A pizzaria que existe há dois anos irá distribuir gratuitamente para os carros que estiverem passando em frente a Felicce mini pizzas. Além da ação, a pizzaria ainda está com uma promoção de rodízio até o final do mês de julho. O rodízio de massas será oferecido por R$ 19,99 no dinheiro, com água, suco e refrigerante incluso. O valor no cartão é de R$ 28. A casa vai estar aberta a partir das 17h.

Pizzas com sabores regionais

Neste ano, a Mr Pizzo completa 13 anos de funcionamento e tem divulgado diversas promoções. De segunda a sábado o valor do rodízio é de de R$ 31,90 por pessoa com água e refrigerante inclusos. Dentre as promoções especias, está a promoção de delivery: na compra de uma pizza grande, o cliente ganha uma pizza pequena nos sabores cupuaçu, banana com canela ou mussarela. Além do delivery, a Mr Pizzo está com a promoção do aniversariante do mês, o aniversariante que levar 10 convidados (10+1), ganha o seu rodízio de pizza de graça.

Pizza regional de tucumã na Mr.Pizzo | Foto: Divulgação

Segundo o proprietário, João Silva, a Mr. Pizzo surgiu com a proposta de trabalhar produtos que aliassem qualidade e preços acessíveis a uma identidade alegre, que cativasse as pessoas. "Hoje, em nossas redes sociais, temos em torno de 100 mil pessoas que nos acompanham e, diariamente, interagem conosco", afirma.



Uma infinidade de sabores entre pizzas que vão desde as clássicas, como a portuguesa, a calabresa, até as de sabores diferenciados, como as de tucumã, camarão e macaxeira. Sem falar nas doces que, só pela foto, já chegam a dar água na boca. Estamos falando da Mr. Pizzo. Uma pizzaria que, mesmo em tempos mais difíceis, ainda consegue ter um público cativo que enche os seus salões.



A Mr. Pizzo conta com mais de 50 sabores de pizzas doce e salgadas | Foto: Divulgação

A Mr Pizzo está localizada na Avenida Pedro Teixeira, 931, bairro Dom Pedro e funciona para rodízio de segunda a sábado, a partir das 18h e, aos domingos, somente à la carte. A pizzaria conta com 2 amplos salões e agora com uma brinquedoteca para a criançada.

Mais de 50 sabores disponíveis

Inaugurada em 1994, a Loppiano Pizza oferece mais de 50 sabores de variadas massas caseiras disponíveis no seu cardápio. Nesta quarta-feira (10) a promoção é voltada para criançada. O rodízio para crianças de quatro a dez anos, com limite de cinco crianças por mesa, sairá de graça até o final do mês de julho. O rodízio para adultos continuará no valor de R$43,90, sendo a bebida adquirida fora a parte.

O rodízio para crianças de quatro a dez anos sairá de graça até o final do mês de julho | Foto: Divulgação

Uma das novidades da casa é a pizza de beijinho que vem de origem do conhecido brigadeiro de beijinho que quase todo mundo adora.

A casa está localizada na Avenida Jacira Reis, 18, bairro Dom Pedro e na Major Gabriel 1080, Centro. Os rodízios funcionam de terça a quinta-feira aberta a partir das 18h.

Pizza grátis para os clientes

A Ghiotto há três anos realiza uma ação de distribuição gratuita de pizza para os clientes que passarem em frente à pizzaria localizada na avenida Tancredo Neves, 31, bairro Parque Dez. A ação acontece a partir das 17h.

O rodízio na Ghiotto sairá por R$ 33,90 no Dia da Pizza | Foto: Divulgação

O rodízio que costuma sair pelo valor de R$35,90 sairá no dia Dia da Pizza por R$ 33,90 no preço promocional. O cardápio oferece mais de 60 combinações de pizza, incluindo alguns sabores regionais como x cake de tucumã. O rodízio inclui água e refrigerante à vontade.

Combo de pizza grande mais refrigerante



A Splash Pizza está com promoção na pizza grande nos sabores de calabresa, splash (a moda da casa) e mussarela. A pizza com oito fatias custava R$66 e sairá até o dia 10 por R$ 48,90. A Splash também terá um combo de pizza grande mais refrigerante por R$49,90.

A Splash Pizza está com promoção na pizza grande nos sabores de calabresa, splash (a moda da casa) e mussarela | Foto: Divulgação

São mais de 15 sabores de pizza disponíveis no cardápio. A pizzaria também tem rodízio todos os dias a partir das 18h pelo valor de R$ 35,90 por pessoa, com água e refrigerante inclusos.

A pizzaria está localizada na avenida Ephigênio Salles, antigo V8. A promoção é válida para delivery e para a loja.

Pizza acompanhada de vinho

Localizado na Rua Alexandre Magno, 655 - sala 01, no Conjunto Shangrilá, a Fascino Di Pizza já caiu no gosto de todos os amazonenses por oferecer todos os dias um serviço variado de pizzas, massas e petiscos.

A Fascino terá vinho incluso no rodízio no Dia da Pizza | Foto: Divulgação

No Dia da Pizza, a Fascino estará com promoções especiais. Na compra de uma pizza grande e mais R$1 o cliente levará uma pizza pequena (a promoção é válida para os 50 primeiros clientes que comparecerem na Fascino). Além dessa promoção, a pizzaria estará com desconto nos sabores tradicionais da pizza média, que sairá a R$20. Já o rodízio que inclui pizzas, uma variedade de massas, água, suco e refrigerante também terá no dia 10 o vinho como acompanhamento. O rodízio custa R$32,90, de segunda a quinta, e R$34,90, de sexta a domingo e feriados. A Fascino funcionará a partir das 17h no dia da Pizza.

